同桌趙映光影片沒印象！ 徐國勇怒駁「不認識趙介佑」：內閣部長的孩子我會認識？

民進黨陷入染黑風暴、蔡政府遭抨擊黑道治國，兼任民進黨主席的蔡英文總統本周五將在官邸召集縣市黨部主委討論掃黑，國民黨今抨擊蔡總統黨團不分，是「公帑小偷」。國民黨也預告有「震撼彈」，嗆問蔡總統除了黃承國，是否也與前北市黨部評召趙映光有私交，曾同框、同桌、同場一起拍照？

國民黨文傳會副主委黃子哲上午指出，蔡總統本周五要在總統官邸召集各縣市黨部主委討論排黑，把黨務的事找到官邸開會，如同當初喬不分區立委也是在官邸召開會議，根本是黨國不分，把官邸當私人招待所，當起「公帑小偷、公地小偷」，蔡總統要開民進黨的會議請到黨部，沒資格到官邸召開。黃子哲也說，黑色對民進黨及蔡政府，已是「入系、入黨、入府、入骨」，民進黨與黑金已脫不了關係，事件不斷發酵，蔡總統要繼續神隱？趙介佑2016年就吸毒、偷開救護車，當時市黨部主委就是黃承國，不論趙介佑後來發生開槍、詐欺，當時依黃與其父趙映光的關係，黃會不知情而未開除黨籍？「打死我都不相信」。

黃子哲隨後改口說，「我絕對不相信，但不希望被打死」，若當時趙就開除黨籍，台灣就不會逐步蒙上黑道治國。

黃子哲並預告將有「震撼彈」，表示近來民進黨人士紛紛與黃承國、趙映光切割，他要請問蔡英文是否曾與趙映光同框、同桌、同場一起拍照？蔡英文與趙映光有沒有私交，是否可能再被爆出與趙映光好像很熟悉？奉勸蔡英文趕快去查清楚，否則類似的照片很快就會流出來。

對於前立委黃國昌質疑國民黨批評民進黨染黑「十分可笑」，指國民黨民代也有黑道背景。王育敏回應，現在國家權力交在民進黨手上，奉勸所有在野黨人士要把監督力量用在執政黨，以免國家繼續墮落；國民黨有廉政委員會及排黑條款，會自我要求。

(中時 )