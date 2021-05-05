以大陸美少女團體SNH48成員身分出道的女星鞠婧禕，今年26歲的她，以精緻五官與脫俗不食人間煙火般的氣質走紅，被日媒封為「4千年一遇美女」，2017年12月，公司宣布她晉升SNH48 Group明星殿堂，之後單獨發展非常順利，主演過夯劇《新白娘子傳奇》、《芸汐傳》等，她也不時透過社群分享美照，最近難得突破尺度，po出小露性感的穿搭，引發男粉絲暴動，狂喊「老婆」。

鞠婧禕因盛世美顏聞名，每每出席活動會推出新戲劇作品，臉蛋總是關注焦點，甚至曾掀起「人工美女」疑雲，但更多人覺得即便她是整形的，鞠婧禕的高顏值仍是無庸置疑，但她本人倒是沒為此動怒過，甚至沒出面澄清，照舊過日子。

鞠婧禕曬美照，難得解封性感，引發粉絲暴動。(取材自鞠婧禕微博)

但可以肯定的是，鞠婧禕在社群上分享的照片，越來越有「誠意」，隨著天氣變熱，近日她上傳了兩組生活照，其一是女她穿著淺藍牛仔褲搭配白色繡花平口小可愛，胸前雪白嫩膚乍現，帶著春天的氣息。

另一套，鞠婧禕任長髮披散，穿著淺藍色細肩帶小可愛，在窗前享受著夕陽照拂，擺出各種姿勢，纖細手臂與美背一覽無遺，而她身形單薄，帶著一種揉和病嬌與性感的特殊魅力，她寫下：「假期也可以有庫存」，感覺雲淡風輕，但粉絲的心卻是躁動不已，猛喊「假期不能沒有你」、「這樣也太性感」、「今天吃了果凍，喝了脈動，還是忍不住對你心動啊」。

(中時新聞網)