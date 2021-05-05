【全程影音】國民黨召開「警察服膺綠色黨證 縱容黑道橫行？」記者會｜2021.05.05

近來松山之亂、北投之亂到蟑螂之亂，引發黑道治國質疑。國民黨團今天痛批，台灣已經亂了套，變成黑白共治甚至黑道治國的社會，質疑黃承國擔任國策顧問的專業何在，難道是其手下很多小弟充當人頭黨員，要求蔡英文總統直接撤換黃承國，否則都是假的。

國民黨團書記長鄭麗文表示，黑道只要有黨證，還可以當國策顧問，根本沒在怕警察，她點名黃承國若真心愛民進黨，就應學習周處除三害，自我了當，自行退黨並辭去國策顧問。

鄭麗文質疑，黃承國的專業在哪裡，其對台灣的重大貢獻為何，憑什麼可以當中華民國總統府的國策顧問，難道是其手下有小弟、很多人頭黨員，蔡英文總統若要找民進黨主委來向黑道宣戰，就直接撤換黃承國，不然通通是假的，不要在演了。

鄭麗文痛批，如今作奸犯科的黑幫分子如入無人之地，沒有把警察放在眼裡，台灣變成黑道治國、黑道共和國、亞洲的西西里嗎？現在南部是慶記之都，北部則成為蟑螂之都，黑道砸警察局還可以和警察握手言和，神隱的閣揆蘇貞應出面給交代。

國民黨團總召費鴻泰抨擊，台灣曾幾何時墮落成這樣，黑道大哥跟內政部長徐國勇同桌吃飯，警察局被砸和黑道握手言和，難道台北市真的變成黑道之都、蟑螂之都，要求蔡英文、台北市長柯文哲、蘇貞昌、徐國勇對外說清楚。

為了保護人身安全，鄭麗文宣示她已向警察申請隨扈，費鴻泰說，他事先詢問過，鄭麗文並沒有輕生念頭，因此，若最近發生意外，就跟黑道有關。

國民黨立委林奕華指出，根據她的助理在現場的觀察，當時黑衣人朝櫃台丟擲上千隻蟑螂，影片中不只是櫃台，還站在宴客廳門口的走廊丟擲，明顯是挑釁警察的行為，結果現在卻似乎鎖定餐廳業者的糾紛，沒有完整描述當天狀況。

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(中時 )