車用晶片缺貨問題難解，韓國商務部正式發公文向包含恩智浦在內的4家汽車晶片商求援，希望能提高韓國車用晶片的供應量，同時報導也提及韓國產業界認為，擴大台積電產能是解決當前晶片荒最有效的方法。

據根據韓NEWS1新聞報導，韓國商務部部長成允模以官方名義向包括恩智浦在內的四家汽車晶片製造商發出正式公文，期待能增加對韓國車廠的晶片供應量，並引述韓國半導體產業高層的說法，指商務部直接發公文求援相當罕見。

報導提到，由於車用晶片缺貨嚴重影響現代、起亞等汽車大廠的生產，3月份就曾傳出韓國政府和汽車產業協會向台灣政府和台積電求助，擴大汽車晶片的供應，當時台積電回應韓國出口量將增加，但現在明顯仍無法解決供需失衡的問題。

而韓國產業專家認為，能真正解決目前汽車半導體短缺的唯一方法是增加台積電的產量，尤其微控制器（MCU）的產量最為關鍵，因為台積電擁有高達全球70%以上的市占。

報導也提到台積電做為代工公司，僅接收汽車半導體設計公司的訂單負責生產，儘管德國英飛凌、荷蘭恩智浦和日本瑞薩等都能自行生產車用半導體，但就利潤而言，還是將多數產量發包給台積電生產。

(中時新聞網)