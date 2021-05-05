總統蔡英文獲2020年「馬侃公共服務領袖獎」，中國駐加拿大使館發言人今天稱，敦促頒獎的哈利法克斯國際安全論壇充分認清台灣議題的高度敏感性，立即取消向蔡總統頒獎的「錯誤決定」。

全球最具聲譽的防衛事務論壇之一、哈利法克斯國際安全論壇（HFX）當地時間3日宣布蔡總統為2020年「馬侃公共服務領袖獎」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）得主，以表彰她反對中國持續施壓的堅定立場。

中國駐加拿大使館發言人今天發布針對此事的「答記者問」，指HFX不顧中方嚴正立場，執意向蔡英文頒獎，「嚴重違反一個中國原則，向台獨分裂勢力發出錯誤信號」，中方對此表示堅決反對。

這名發言人重申中方外交立場：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」

他並稱，一個中國原則是中加關係的政治基礎，「任何炮製『一中一台』、『兩個中國』的圖謀都將註定失敗，任何損害中國國家主權和領土完整的行徑都必將遭到痛擊」。

這名發言人說，中方敦促哈利法克斯國際安全論壇充分認清台灣議題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則，立即取消向蔡總統頒獎的「錯誤決定」，慎重妥善處理「台灣問題」，不要再向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

HFX頒獎給蔡總統一事歷經周折。多位知情人士向媒體透露，HFX原訂去年底宣布頒獎給蔡總統。在媒體報導加國政府擔憂激怒中國，擬撤銷對HFX的贊助之後，加國眾議院即於4月15日全院無異議通過提案，同意蔡英文是「馬侃獎」理想人選。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也在同日於全院質詢時明確表示，政府會持續贊助HFX。

在HFX宣布獲獎者後，蔡總統4日透過臉書發文表示，很榮幸獲頒獎章，這份榮耀歸於全台灣人民。她的獲獎並不是代表個人，這是屬於全體台灣人民的榮耀。

第13屆HFX論壇年會訂於11月19日至21日在加拿大哈利法克斯市（Halifax）舉行。這將是HFX第3度頒發馬侃公共服務領袖獎。

(中央社)