美國前總統川普的推特、臉書等社群網站帳號在國會大廈暴力事件後均被封鎖，他的個人網站今天開闢一個讓他發布訊息的空間，內容可被分享至推特和臉書。

川普支持者今年1月6日硬闖國會山莊，震驚國際社會，臉書認為川普透過社群媒體平台煽動示威者暴動，決定無限期封鎖川普帳號。事隔數月，臉書的監督委員會（Oversight Board）明天將決定是否繼續封鎖。

川普的資深顧問米勒（Jason Miller）在推文中說，這個網站頁面並不是川普計劃要建立的社群媒體平台。米勒說：「在不久的將來，我們將在這方面得知更多消息。」

福斯新聞（Fox News）率先報導這個名為「來自川普的書桌」（From the Desk of Donald J. Trump）的網站頁面，內容包含可以分享及按讚的川普貼文。

熟知內情的消息人士說，這個網站是川普的前競選總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale）成立的數位服務公司Campaign Nucleus所創建。

川普在網站貼文中重述自己的主張，聲稱大規模選舉舞弊害他輸掉2020總統大選；他還抨擊一直批評他的聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）和眾議員錢尼（Liz Cheney）等共和黨同志。

推特和臉書除了封鎖川普的帳號，也移除了其他帳號張貼的一些內容，說這些帳號試圖規避兩家社群媒體對川普的禁令。

一名推特發言人表示，只要沒有違反規定，推特允許用戶分享網站內容，但禁止試圖規避禁令的行為，推特將留意是否出現這些情況。

記者詢問臉書將如何處理用戶分享來自這個新網站的貼文，臉書並未立即回應。

推特曾是川普最愛使用的平台，最多曾有8800萬人追蹤他。推特今年一月宣布永久停用川普的帳號，即便他再次競選總統也一樣。

Alphabet公司旗下的影音網站YouTube則說，一旦認定暴力風險已降低，就會恢復川普的頻道。

(中央社)