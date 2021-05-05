新北市2016年起打造淡水漁人舞台這個原創音樂基地，舞台背景是千變萬化的自然美景，觀音山、淡水河出海口、遊艇、夕陽。（新北市觀光局提供）

第三十一屆金曲獎流行音樂類最佳女歌手魏如萱擔綱壓軸。（新北市觀光局提供）

5月22日開幕首日，邀請新生代人氣樂團告五人輪番接唱。（新北市觀光局提供）

5月30日有第31屆金曲獎最佳樂團的滅火器壓軸。（新北市觀光局提供）

5月23日有第25屆金曲獎最佳樂團獎得主麋先生演出。（新北市觀光局提供）

新北市今舉辦河海音樂季宣傳記者會。（許哲瑗攝）

2021新北市河海音樂季—淡水漁人舞台將在5月22日起連3個週末，在淡水漁人碼頭觀海廣場熱鬧登場，邀請魏如萱、滅火器、麋先生、1976、告五人等30組藝人接力嗨唱，更推出一日輕軌音樂小旅行票券，周周抽星夢郵輪探索夢號旅遊船票等活動，嗨翻淡水的仲夏夜風情；不過適逢疫情升溫，新北市長侯友宜強調，活動全面做好防疫，「隨時滾動式檢討，該停辦就停辦」。

新北市今舉辦河海音樂季宣傳記者會，副市長陳純敬出席表示，新北市2016年起打造淡水漁人舞台這個原創音樂基地，舞台背景是千變萬化的自然美景，觀音山、淡水河出海口、遊艇、夕陽等，美不勝收，不僅成為台灣具指標性的音樂活動之一，許多曾在這裡表演的樂團，如今也已在音樂圈發光發熱。

陳純敬介紹，今年卡司陣容強大，5月22至6月6日連續3個週末日共6天，每天有5組表演團體、共30組樂團輪番上陣。此外今年特別邀請到台北城市科技大學及國立台灣師範大學的樂團參與演出，提供原創新秀更多表演舞台。

5月22日開幕首日，邀請到以排灣古調旋律為創作的七字輩，用原住民優美的嗓音揭開活動序幕，接著還有鹿角樂團、槍擊潑辣、2020 年入圍了金曲獎最佳樂團的神棍樂團，及2020年入圍金曲獎最佳新人、最佳樂團等獎項肯定的新生代人氣樂團告五人輪番接唱。

5月23日則邀請台北城市科技大學的The Silent City、獲得第14屆貢寮國際海洋音樂祭海洋之星的丘與樂、還有胖虎樂團、南西肯恩以及第25屆金曲獎最佳樂團獎得主麋先生演出。

第2周一樣精彩，5月29日有鹿洐人、The Tic Tac、五五身、好樂團與怕胖團接連演出；5月30日則由國立臺灣師範大學的樂團—山姆要不要、YoYo Group輪番上陣，接著由表兒、夕陽武士及榮獲第31屆金曲獎最佳樂團的滅火器壓軸。

活動最後一週，6月5日有城市科大流行音樂系的樂團—城市音雄，以及WoodyWoody、尋找尼歐，以及超人氣的八十八顆芭樂籽與搖滾樂迷心中的經典樂團1976，不間斷帶來多元曲風的原創音樂；活動最後一日6月6則由遊樂ULove 樂團、無定義樂團、固定客、老破麻，還有第三十一屆金曲獎流行音樂類最佳女歌手魏如萱擔綱壓軸。

新北市觀光局補充，今年淡水漁人舞台與KKday合作，只要於活動期間在KKday線上平台購買淡水一日輕軌暢遊票，就可於漁人舞台活動日於活動現場兌換Mr.wave後背包；另也和雲頂郵輪集團合作，活動期間在臉書分享按讚，可抽雲頂郵輪集團提供的星夢郵輪探索夢號旅遊船票，一人中獎兩人同行。

「隨時滾動式檢討，該停辦就停辦！」侯友宜強調，如果屆時疫情無法控制，河海音樂祭毫不猶豫絕對停辦，目前會全面做好防疫措施，包括於出入口設置體溫量測站、提供消毒用酒精供民眾消毒、落實實聯制，使用溫度感應儀加強健康控管，且活動需全程配戴口罩，將防疫拉高規格，務必讓民眾在安全、安心的環境下參加音樂會。

(中時 )