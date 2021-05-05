華航諾富特飯店混居事件引爆旅客怒火，大聲疾呼力促公布防疫旅館名單，桃園市長鄭文燦5日表示，目前中央未規定要公布，若中央流行疫情指揮中心決定防疫旅館透明化，桃園市政府就會依照規定執行。至於混居情況，將待釐清法規後依法開罰。

華航諾富特飯店混居事件，民眾擔憂住宿踩到地雷，和檢疫者同空間，增添染疫風險，力促公布防疫旅館名單。

鄭文燦說，防疫旅館現在已經相當普及，管理制度也很完善，桃園市的防疫旅館檢疫14天，違規的事件很少，他也很謝謝旅館公會以及各防疫旅館的配合和努力，他說目前中央並未規定要公布防疫旅館名單，但若中央決定防疫旅館要採取透明化公布的方式，桃園也會依照執行。

鄭文燦也強調，華航諾富特飯店做為華航員工宿舍，不是用核准的，是民航局用「國籍航空機組人員防疫健康管控措施辦理」法規指定的，指定華航宿舍在諾富特。他認為華航跟民航局要釐清華航員工宿舍跟一般旅館用分層的方式管理，是不是可以不用提出防疫旅館申請，市府也會研究這樣的方式有無跟旅館管理規定牴觸，如果有違規，會按照規定來開罰。

(中時 )