陳姓女子提告主張，前年孟姓女子攜帶她飼養的班道戈犬及比特犬到住處頂樓遛狗，狗攻擊造成她受傷，她請求對方賠償醫療費及精神慰撫金；一審判決孟女須賠償23萬多元，二審認定精神慰撫金須再多賠，加碼判賠28萬4023元，全案定讞。

陳女主張，孟女在2019年10月24日下午在其住處頂樓遛狗，卻未採取必要之安全措施，剛好她也將狗狗帶至頂樓，孟的比特犬見狀攻擊她的狗，她保護狗遭咬傷，左手多處開放性傷口、右手肘多處開放性傷口合併撕裂傷、左手第五指之中段指骨閉鎖性骨折等傷害。

士林地方法院判決孟女須賠償23萬9858元，上訴後，台灣高等法院認為，孟女帶犬隻至同棟住戶得出入之頂樓遛狗，卻未為犬隻配戴口罩及以鍊繩牽引，致陳女遭咬傷，應負過失侵權行為損害賠償責任。

高院考量陳女所受傷勢不輕，且因此罹患創傷後壓力症候群，足見所受驚嚇程度甚鉅，及兩造之經濟狀況等因素，認陳女得請求孟女賠償之精神慰撫金以12萬元為適當，加碼改判賠28萬多元確定。

(中時 )