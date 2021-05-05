基隆市暖暖區一名周姓女子在臉書發文指，女兒昨傍晚下課搭乘602公車返家時，在車上被一名陌生男子觸摸2次手臂，嚇得和男同學交換位子，未料，發文一出，有另名家長也留言指自己女兒也被摸，市警局婦幼隊接獲通報後，立即介入調查。

周媽媽在網路上發文指出，女兒就讀暖暖國中，平常都是家人親自接送，昨天剛好大家沒有空，讓女兒自行搭乘602公車返家，回到家後，女兒向她說，搭公車時因沒有位置，便站在中間位置旁邊，結果身邊坐著的一名男子突用手拍點自己手臂，以為有什麼事就看了一眼，對方卻笑了又揮揮手，沒想到下一秒又重複同樣動作，嚇得立馬跟男同學換位置，之後男子在暖暖國小附近下車離開。

不僅如此，也有一名校的高中部學姊也說，剛剛也被男子摸了一下，周媽媽得知後立即前往暖暖派出所報案，並在臉書上發文，也有民眾在發文底下留言，他的女兒今天放學搭乘602公車時也被拍手臂。

市警局婦幼隊接獲通報後，立即介入調查，組長林彥宇表示，昨晚第一時間發現臉書訊息，已立即和被害人聯繫，今早也派人至公車處調監視器，將會請被害人到場指認，現已鎖定特定對象，會迅速將嫌疑犯逮捕歸案。

市議員林旻勳指出，602公車路線有行經暖暖市中心，是許多在地居民、學生通勤的交通工具，昨晚接到民眾陳情，已請派出所務必立即調閱行車記錄器，找出該名男子，釐清事情始末，他也呼籲，民眾搭車時若發現車上有疑似性騷行為，必須大聲喝止，或立即使用電話報警。

(中時 )