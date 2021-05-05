30多歲華航機師案1153昨天確診，但個案明明在發病9天前就打過AZ疫苗，讓許多民眾對疫苗功效產生疑慮。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，疫苗的保護力從來都不是100%，只是打了可以減少重症發生的機率。根據英國研究指出，AZ、輝瑞疫苗至少要打完12天才可開始降低感染風險，並隨著時間的累積，保護力也會逐漸上升。

林氏璧昨在臉書發文表示，華航確診機師（案1153）打完AZ疫苗9天之後發病，在病毒感染他的時候（往前推2至14天）抗體應該還沒出來，況且才打了第一劑而已，保護力也不完整。根據英國研究指出AZ、輝瑞疫苗在施打後至少要12天才可以開始降低感染的風險，且隨著時間累積，免疫力越好，保護力會逐漸上升。

林氏璧指出，美國目前認定施打完兩劑疫苗14天後可獲得完整免疫力，但還是有可能被感染，只是機率高低問題。這幾天新加坡也有出現護理師打完輝瑞疫苗還是確診的狀況，「因此疫苗的保護力從來都不是100%」。

林氏璧說，打疫苗最重要的是，接種完後就算還是確診，「多半都是輕症。因為你已經有對抗此病毒的免疫力了，就是多一分保護。」就好比說是每年打的流感疫苗，說的保護力其實也就是40-60％而已，但小小孩和老人打了確實可預防重症發生。

林氏璧分享「輝瑞第三期臨床試驗」的狀況，追蹤參與的46307人至今已6個月，累積有927例確診，其中77人是疫苗組，850人是對照組，保護力91.3%。確診者中有22人為重症，其中僅1人是在疫苗組，其餘21人在對照組，重症保護力95.3%。試驗結果顯示打疫苗的2萬人中共77人染疫。「但這些人以CDC的定義，一個重症都沒有。」

林氏璧表示，疫苗可以帶給我們的效果就是讓重症大幅減低，即使有一定的人得了也不會讓醫療系統崩潰，讓我們不需要把這個病毒視為毒蛇猛獸，不必用零容忍、零確診的思維來對付它，這樣終可以恢復比較正常的生活。

林氏璧也舉美國CDC前陣子公布的大數據表示，4月26日之前，在美國已完成接種疫苗的 9500萬人中，有9245人仍然受到感染，其中4245人 (45%)是60歲以上老人家，2525人 (27%)是無症狀感染，835人 (9%)需要住院治療和132人 (1%)死亡。

林氏璧指出，打疫苗後確診的比例不高，約是0.00973%；而得病後須住院的比例為9%，姑且將其當作是重症的比例。這些數字都比李秉穎老師說的20%低很多吧？而且還要考慮這些發生感染的人多是較年長或有慢性病的人，與一般族群的重症和死亡率相比是更高的。

(中時新聞網)