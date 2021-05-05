香港著名演員、導演周星馳出道40年，以無厘頭、搞笑的風格打下電影王國，在影視圈有不可撼動的地位。但他並非一開始就大受歡迎，《大話西遊》首映時慘遭大陸觀眾痛批難看，僅上映2天就下架，票房十分低迷，想不到20年後，西影集團補進11分23秒的片段，票房居然衝破1.8億人民幣（約7億新台幣），從乏人問津變成超賣座電影。

《大話西遊》最早是1995年上映，劇情改編吳承恩的神怪小說《西遊記》，由周星馳、朱茵和羅家英主演，當時的觀眾不喜歡電影表達的方式，引起排山倒海的毒舌罵聲，連帶票房都慘不忍睹，電影上下兩部成本約6000萬港幣（約2.1億新台幣），在當年可說是天價成本，想不到播出後，兩部電影的票房加起來才4500萬港幣左右（約1.6億新台幣），不要說賺錢，想打平都像登天這麼難。

更慘的不只如此，該部電影本來想搭上西安電影製片廠（西影集團）以便拓展大陸市場，但上映時連西影集團廠長張子恩都無情吐槽這部根本文化垃圾，《大話西遊》在大陸幾個地區才上映2天就慌亂下架。

周星馳主演的《大話西遊》本來不賣座，後來重新添加片段上映，順利翻紅成為盛世佳作。（圖／電影截圖）

多年過後，西影集團把《大話西遊》系列重新上映，2017年又在素材資料庫中發現長達10小時未曝光的片段，為了讓電影更加完美，重新修復並增加11分23秒的畫面，結果票房直接衝破1.8億人民幣（約7億新台幣），被罵最慘的主角周星馳卻沒有在重新上映的這部電影賺到半毛錢，因為版權已經賣給西影集團，但他也因此獲得第二屆香港電影學會評論大獎「最佳男演員」，奠定未來的影帝地位。

(中時新聞網)