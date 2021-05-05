民進黨台北市黨部主委吳怡農（見圖）6日舉行記者會表示初步有五位黨員違反入黨規定，還在持續查核。（陳信翰攝）

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺案遭聲押，民進黨台北市黨部火速開除趙介佑黨籍，止血重創黨的形象。對此，民進黨北市黨部主委吳怡農坦言，從趙介佑入黨可看出入黨的排黑條款貫徹不彰，北市黨部近日從趙介佑身邊人士開始全面調查，疑有5人違反條例，目前正透過公開資訊查察。

吳怡農指出，依照民進黨黨員入黨辦法，不得參與犯罪組織、不曾犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例之罪，而競選黨職的條件更為嚴苛，不得有內亂外患罪、貪汙、重大刑案、性侵害、妨害投票等罪刑。

吳怡農表示，至從趙介佑事件後，除了新進黨員落實既有規範外，針對已入黨黨員進行查察，第一波先從趙介佑身邊人士及同時入黨的黨員開始調查，並會透過司法院公開資訊系統查察。

吳怡農強調，這5名疑似違反黨規入當的賞員，都是違反組織犯罪、毒品、槍砲管制條例，調查結果若屬實違反黨紀，該除名就除名，「從趙介佑入黨事可以看出入黨的排黑條款貫徹及成效不彰」。

吳怡農表示，入黨黨員是否遵守規範，會從司法院系統查閱，但因是公開資料，有可能遇到同名同姓的人，因此會再審慎的進一步調查，也要求推薦人要了解被推薦黨員，需先做基本的功課，同時，市黨部會增設一個檢舉窗口，若民眾發現有黨員於入黨後涉及犯罪行為。

吳怡農強調，大部分黨員是正派黨員，也認同民進黨員，將請工程師建置系統，用更有效率的方式審核黨員入黨，只要有發現，該除名的就除名，一定會落實，將更加嚴格審查入黨。

而日前傳入黨上千人頭黨員，吳怡農表示，自他上任後至今為108人入黨，接下來到5月20日是入黨高峰期，市黨部會落實新入黨人員的審查機制，不論透過何種管道入黨，將請申請人提供手機，讓黨部能直接聯繫申請人，若查有違反排黑條款者不得入黨。

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(中時 )