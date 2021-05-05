生達(1720)109年擬配發現金股利每股1.8元，創下歷年新高，首季因有轉投資公司出售倉庫的處分利益，EPS為1.17元，今日股價開高後，曾衝至41元，漲幅在4.3%以上。

生達去年因缺料轉來的慢性病用藥訂單，今年仍將對營運有所幫助，已接到6月，第2季營運表現展望仍佳。展望2021年全年度營運，受惠大陸市場持續成長及東南亞市場將推出新品，都將成為業績的新活水，全年度營收將會維持成長腳步不變。

生達首季受惠轉投資公司端強出售倉庫約有8,000萬元的處分利益，以及海內外市場維持穩定成長，營收11.01億元、年增6.45%，毛利率44.95%、年增1.05個百分點，稅後純益2.08億元、年增3.33%，每股純益1.17元。

生達在外銷市場方面，目前已有糖尿病、改善性功能障礙兩項藥品送件申請藥證，另外，今年也將會送件申請另一款治療漸凍人的藥品。

(時報資訊)