總統府國策顧問黃承國捲入趙介佑一案，被指有黑道背景，他3日在臉書自清，強調自己絕對不是黑道。今（5）日國民黨召開「民進黨黑影幢幢 蔡總統還要縱容包庇？」記者會，拿出法院文件指出，「天道盟的黃承國」、「黑道背景之黃承國」。

國民黨拿出台北地方法院民國90年第745號刑事判決內容，其中提到「但告訴人表示所有事情均由『天道盟的黃承國』處理」；另高等法院97年聲再字第346號刑事裁定書中也提到，「但因被害人葉永堂邀同具『黑道背景之黃承國』介入」。

國民黨指黃承國具黑道背景。(文傳會提供)

國民黨指黃承國具黑道背景。(文傳會提供)

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，從這兩個判決文可以看到，相關陳述都提到黃承國有黑道背景，甚至直接指出是天道盟，且在2014年，黃承國選上民進黨台北市黨部主委時，就有偏綠媒體提到，質疑黃承國被指有黑底。他質疑，難道蔡英文總統會不知道嗎？

黃子哲也要問蔡英文總統，黃承國做什麼善行義舉、貢獻卓著的事情，或具有什麼專業，可以被聘為國策顧問？

此外，對於近來民進黨人士紛紛與黃承國、趙映光切割，黃子哲則要請問蔡總統，是否曾與趙映光同框、同桌、同場拍照？蔡英文與趙映光有沒有私交，可能再被爆出與趙映光好像很熟悉？並預告將有「震撼彈」，勸蔡英文趕快去查清楚，否則類似的照片很快就會流出來。

(中時新聞網)