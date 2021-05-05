駐日代表謝長廷日前指台灣核電廠也有排放核廢水，引發爭議，國民黨立法院黨團發函要求謝長廷返台赴立法院備詢，但外交部以防疫為重，函覆立法院謝長廷不克出席委員會答詢。對此，民眾黨立委蔡壁如痛批，謝長廷就是「俗仔」，說一套做一套，只會躲在外交部後面，要求外交部不能拿防疫當藉口，應讓謝長廷返台把話說清楚。

針對外交部表態以防疫為重，謝長廷要留守駐地，不克出席委員會備詢，謝長廷昨透過臉書表示，「我個人是很想回去講個徹底痛快，但外交部站在台灣整體利益所做的謹慎決定，依外交人員離開駐地的法定程序，我當然必須尊重。」

對此，蔡壁如痛批謝長廷就是「俗仔」，想要回來就隨時可以回來，不想回來就躲在外交部後面，還透過臉書聲稱很想回來備詢，顯然是說一套做一套，外交部不能如此袒護謝長廷。

蔡壁如認為，謝長廷有必要返台面對國人質疑，究竟核廢水排放資訊從何而來，是否是領著外交部的指示，還是個人言行，且是由哪個專家學者提供的資訊，謝長廷必須要解釋清楚，外交部不能拿防疫當藉口，不讓謝長廷返台。

(中時 )