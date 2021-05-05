謀殺非裔男子佛洛伊德（George Floyd）罪名成立的美國前警官蕭文（Derek Chauvin）今天宣稱陪審團與檢方失職，要求展開新審判。
45歲的蕭文以膝壓住佛洛伊德頸部9分多鐘致死，上月被判謀殺和過失殺人罪成立，面臨最高40年徒刑。
蕭文律師尼爾森（Eric Nelson）主張，有鑑於此案受關注程度、法庭與檢方犯下的錯誤，以及陪審團「基於種族的壓力」，他的當事人未受公平審判。
尼爾森寫道：「審判前與審判期間，公眾的關注無所不在、充滿偏見，造成了程序上的結構性缺陷。」
尼爾森提出訴狀前，此案其中一名陪審員密契爾（Brandon Mitchell）參加反歧視集會的照片曝光，讓人對密契爾的公正性產生質疑。法律專家先前表示，蕭文的律師可能拿那張照片作為上訴依據，但今天的訴狀並未提及此事。
稍早曝光的照片中，31歲、非裔的密契爾身穿畫有民權領袖馬丁．路德．金恩 （Martin Luther King Jr ）以及「把你壓住我們頸部的膝蓋移開」（Get your knee off our necks）、「黑命關天」（BLM）字樣的T 恤。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100505
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。