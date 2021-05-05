謀殺非裔男子佛洛伊德（George Floyd）罪名成立的美國前警官蕭文（Derek Chauvin）今天宣稱陪審團與檢方失職，要求展開新審判。

45歲的蕭文以膝壓住佛洛伊德頸部9分多鐘致死，上月被判謀殺和過失殺人罪成立，面臨最高40年徒刑。

蕭文律師尼爾森（Eric Nelson）主張，有鑑於此案受關注程度、法庭與檢方犯下的錯誤，以及陪審團「基於種族的壓力」，他的當事人未受公平審判。

尼爾森寫道：「審判前與審判期間，公眾的關注無所不在、充滿偏見，造成了程序上的結構性缺陷。」

尼爾森提出訴狀前，此案其中一名陪審員密契爾（Brandon Mitchell）參加反歧視集會的照片曝光，讓人對密契爾的公正性產生質疑。法律專家先前表示，蕭文的律師可能拿那張照片作為上訴依據，但今天的訴狀並未提及此事。

稍早曝光的照片中，31歲、非裔的密契爾身穿畫有民權領袖馬丁．路德．金恩 （Martin Luther King Jr ）以及「把你壓住我們頸部的膝蓋移開」（Get your knee off our necks）、「黑命關天」（BLM）字樣的T 恤。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100505

(中央社)