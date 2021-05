謀殺非裔男子佛洛伊德(George Floyd)罪名成立的美國前警官蕭文(Derek Chauvin)今天宣稱陪審團與檢方失職,要求展開新審判。

45歲的蕭文以膝壓住佛洛伊德頸部9分多鐘致死,上月被判謀殺和過失殺人罪成立,面臨最高40年徒刑。

蕭文律師尼爾森(Eric Nelson)主張,有鑑於此案受關注程度、法庭與檢方犯下的錯誤,以及陪審團「基於種族的壓力」,他的當事人未受公平審判。

尼爾森寫道:「審判前與審判期間,公眾的關注無所不在、充滿偏見,造成了程序上的結構性缺陷。」

尼爾森提出訴狀前,此案其中一名陪審員密契爾(Brandon Mitchell)參加反歧視集會的照片曝光,讓人對密契爾的公正性產生質疑。法律專家先前表示,蕭文的律師可能拿那張照片作為上訴依據,但今天的訴狀並未提及此事。

稍早曝光的照片中,31歲、非裔的密契爾身穿畫有民權領袖馬丁.路德.金恩 (Martin Luther King Jr )以及「把你壓住我們頸部的膝蓋移開」(Get your knee off our necks)、「黑命關天」(BLM)字樣的T 恤。(譯者:鄭詩韻/核稿:劉文瑜)1100505

(中央社)