據2020年10月中國網路視聽協會發佈的《2020中國網路視聽發展研究報告》顯示，截至2020年6月，短影音人均單日使用時間為110分鐘，成為網路視聽領域時長占比最大的平台、人均日使用時間近2小時，短影音成癮的說法開始侵佔社交網路。同時也開始湧現大批想要戒掉短影音上癮的使用者。

根據大陸獵雲網引述今年25歲的王琦說，戒癮表面上看起來只需要卸載抖音，但前後的掙扎與剛開始斷掉帶來的空虛感，才是真正的戒癮之路。

過去是短影音的深度使用者的王琦說「實在是殺死時間，侵佔心智」，當初每天打開手機的第一件事從看朋友圈到打開抖音、快手，平均每天消耗3到4個小時。他說從平台上獲取消息太快，內容覆蓋面特別廣。但使用時間過久後，便會喪失思考能力，沉浸在一條條快速劃過的影音內容中。

王琦回顧當初大三開始實習，當時工作並不忙，最大收穫卻變成如何躲避主管眼睛偷偷看抖音。例如裝作用手機聯繫客戶，在手機上假裝打字，但螢幕是搞笑段子；每天都散頭髮上班，因為這樣頭髮可以遮擋耳機。

王琦表示，最後實習3個月什麼都沒學到，反而在抖音追完三部劇。由於抖音的BGM（背景音樂）過於洗腦，腦子都在單曲循環旋律，出門逛街也在路上聽到，感覺世界都被抖音侵佔。

面對實習沒有轉正，第一次報考研究所也未能戒掉短影音。王琦說自己記得很清楚，從培訓班回家後反覆思考抖音帶來什麼？思來想去就是所謂的潮流，能聽懂潮流梗，看見最熱新聞。但最後賠得上的是實習沒學到專業技能，考研究所失敗。

痛定思痛戒掉在第二次考上研究所之後，王琦說自己有想過再次下載抖音，但打開應用商店的時候又退出了介面，因為想繼續在現實生活中生活。

(旺報 )