中央社通過「國際影音串流平台」採購案審查，將結合其他媒體組「國家隊」經營國際平台。中央社表示，未來將在執行前導計畫的基礎下，結合公共媒體與民間媒體的力量，共同為打造台灣第一個全英文影音平台、提升台灣國際能見度而努力。中央社發言人張寒青表示，未來執行長人選尚待遴選，找到適當人選後，再報請文化部同意。

中央社指出，未來平台將以「新媒體影音國家隊」的概念，善用公共媒體以及民間的國際資源與專業，透過多方合作形式、導入最新科技趨勢，製播具備新媒體思維的多類型影音內容，形塑台灣影視新興巧實力（smart power）。

中央社說，影音國家隊將以公共媒體、民間媒體、「NGO、基金會、社團法人、政府機關」為三大支柱，並透過執行團隊、軟硬體資源充實、內容製作開發與行銷等3面向逐步落實。

文化部昨（4）日召開國際影音串流平台審查會議，以符合採購基本需求且具備國家隊精神為由，通過中央社所提的計畫。中央社指出，未來計畫的執行，將以獨立團隊的形式運作，尊重專業自主的精神，擴大跨媒體的合作交流，並以如期如質上線為目標。

中央社表示，國際平台的成立，在於將台灣自由開放、多元豐富的社會面貌，藉由民主政治、經貿產業、科技發展、歷史文化、美食旅遊及生態環境等角度，透過數位平台內容的呈現及社群傳播，增加國際對台灣的認識及信賴，深化世界各國與台灣在經濟、觀光及人文等各方面交流，進而促成國際合作及區域穩定。

(中時 )