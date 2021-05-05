31歲香港歌手李明蔚2012年被檢查出罹患鼻咽腺樣囊性癌，導致臉部癱瘓，五官甚至變位毀容，這9年來病情反覆，今年又再度出狀況，傳出癌細胞擴散，4日下午不幸病逝，許多香港藝人紛紛哀悼，李明蔚的偶像容祖兒也曬出2人的合照，希望她能夠一路好走。

李明蔚一直都是容祖兒的鐵粉，容祖兒得知她罹患癌症時，還曾私下送暖，捐助李明蔚醫藥費，在紅館開唱時，也為李明蔚留下一個位置，讓她到場欣賞表示，日前她上傳2人在演唱會的合照，只見容祖兒在舞台上，緊緊拉住台下李明蔚的手，畫面令人動容。

容祖兒在內文沉痛哀悼，「能認識到你，感受到你對生命的熱誠、你對夢想的堅持，令我更感受到，生命不在乎長短，只要活得精彩，足以無悔一生，願你在天國遠離所有痛苦，我們永遠懷念你。」凍齡女神周慧敏也禱告，「明蔚，主懷安息。」

其實早在過世4天前，李明蔚還請好友馬浚偉更新近況，「大家好，我是Sarena，多謝大家對我的關心，由於我的身體狀況已經變得比較差，實在沒有辦法再一一回覆大家的問候，多謝你們對我的關心和支持！未來的路會怎麼樣，我自己都不清楚，不過我依然會努力。」沒想到最後還是與大家告別。

(中時新聞網)