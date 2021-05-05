名模隋棠之前在屏東Long Stay待了8個多月，隨著孩子近期回到台北念書，隋棠也逐漸回歸演藝工作，近期將復出拍戲，而樂於分享生活日常的隋棠，日前則大方曬出滿臉雀斑照，她開心直呼喜歡自己的雀斑，並喊話「自信拿出來女孩們」，正能量獲得網一片狂讚。

隋棠日前在網上透露，她遭來路不明的廠商盜用照片，還稱她代言美白淡斑產品，對此，隋棠高EQ表示：「我喜歡我的雀斑」，接著則大方曬出多張雀斑照，她還幽默虧：「詐騙集團修照片應該修到手軟 真的辛苦了」，只見隋棠的臉頰和顴骨處都有冒雀斑，同時，隋棠正能量喊話：「自信拿出來女孩們」。

隋棠豪曬雀斑照，並直呼：「我喜歡我的雀斑」。（圖／取材自隋棠 Sonia Sui 臉書）

隋棠表示，不管有沒有雀斑都沒關係，她認為，皮膚的亮度才重要「把膚質透過保濕、運動、睡眠、飲食顧好，我們都可以自信的閃閃發亮」，隋棠驕傲曬雀斑照，吸引小嫻留言直呼：「我（也）喜歡妳喜歡的雀斑，我的是曬斑，也一起喜歡了」，還釣出金剛幽默說：「羨慕妳們兩個，我的是老人斑」，逗樂一票網友。

隋棠逐漸回歸演藝工作，而她也將回歸戲劇圈。（圖／本報系資料照片）

網友也對於隋棠的正能量給予好評，紛紛留言「看到棠棠這麼正向～突然覺得臉上的雀斑好像也不過如此～我雀斑我驕傲」、「妳的自然真的好美！！！雀斑超可愛的」、「自然就是美」，也有人直呼：「我也喜歡自己的雀斑，那是上天灑在我臉上的芝麻，讓我變得更香」，隋棠也認同直呼「說的（得）好」。

(中時新聞網)