美國財政部長葉倫(Janet Yellen)一席可能需要適度升息的言論，引發美股盤中狂殺，儘管葉倫稍後澄清升息一說並非建議或預測，除道瓊外，美股其他三大指數仍收黑，升息代表空頭市場來臨嗎？分析師指出，其實反而表示經濟是好的，景氣一路往上，政府才會想用升息手段。

據CNBC報導，葉倫接受美媒The Atlantic訪問時表示，「為了防止政府大規模的支出政策造成市場過熱，未來利率可能需要上調一些，支出計畫可能會導致利率非常溫和的上升。」言論一出，引發市場恐慌，科技股遭拋售，葉倫稍後澄清表示該言論並不是預測或建議聯準會升息。

對於葉倫的言論讓美股三大指數下跌，台北股市今(5日)早盤也一度下跌75點，倫元投顧總經理錢冠州表示，未來是一定會升息，但升息是不是就等於空頭市場來了？他強調「絕對不是」，反而表示經濟是好的，是一路往上的，政府因為怕市場過熱，才會用升息稍微縮一下資金，稍微澆一盆冷水，但火並不會被澆熄，還是會持續走高。

錢冠州說，台股的後續行情極可能走出一個中段整理，在震盪整理之後再慢慢走高，因此對台股後市不需要特別悲觀，目前的走勢可望在月線與季線之間震盪。

(中時新聞網)