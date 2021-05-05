華航諾富特飯店群聚案延燒，至今已累積28名相關個案，更出現少見的年輕重症病患，台大公衛學院教授陳秀熙今天分析，從這次諾富特群聚事件中可看出，英國變種病毒株不但增加家庭傳播的風險，也讓年輕個案引發重症，這兩點都與國際觀察的結果相符，建議未來透過多次篩檢避免社區遭到二波感染。

陳秀熙今天率領研究團隊，在新冠肺炎科學防疫園地直播中表示，現在英國株已成為全球新冠病毒中的主流，在亞洲地區佔36％，遠高於原始株以及其他變異株，而這次諾富特飯店群聚案大多數都是感染英國株，是造成國內疫情緊繃的主因。

陳秀熙團隊根據指揮中心去年1月28日至今年5月2日所公布的33起家戶感染計算，發現2021年後的家戶感染風險較去年增加1.4倍，研判極可能與變種病毒有關，再看到加拿大安大略省今年2月1日至2月27日發生的5617起家戶感染資料，若指標個案為英國株，相較於非英國株的家戶傳播力高達1.31倍，證實了台灣正在面臨英國株的危機。

此外，陳秀熙團隊也指出，從加拿大安大略省的統計可看出，今年受到英國株B.1.1.7的影響，新冠肺炎患者的住院及收治加護病房比例都較去年提高兩成以上，同時對年輕族群的影響力也增加，尤其是59歲以下族群，收治於加護病房的數量都有升高，反而60歲以上族群受到英國株的影響程度是下降。

陳秀熙指出，從上述資料即可分析為何案1120明明是年紀不到50歲的年輕人，最後卻住進加護病房插管治療，而這起諾富特群聚事件中，還有案1122是年紀不到60歲的重症患者，另一名重症病患案1079的年紀則在60歲以上。

陳秀熙團隊也發現，變種病毒對現行的檢測工具帶來影響，無論是PCR或是抗體檢測的偽陰性比例都提高，美國FDA甚至已明確指出包含賽默飛世爾科技（TaqPath COVID-19 Combo Kit）、Mesa Biotech（Accula SARS-Cov-2 test）、Linea COVID-19 Assay Kit這三款產品可能會因英國株導致敏感度下降，這也可以解釋為何案1092經3次採檢陰性後才確診為英國株。

陳秀熙建議，為解決檢測敏感度下滑的問題，應對疑似感染者實施多次採檢，此外施打疫苗也是相當關鍵的防疫手段，根據國外第三期臨床研究證實，AZ疫苗能夠100％的預防新冠重症以及住院，蘇格蘭日前公布的第四期上市後監測也顯示，施打AZ疫苗單劑後第28天起，能夠降低94％的住院風險。

不過國內目前僅擁有31萬劑的AZ疫苗，加上疫苗在國際間仍然是相當稀缺的防疫物資，因此陳秀熙建議，目前疫苗的接種策略仍應維持精準接種，讓該打疫苗的人盡快施打，而這次諾富特群聚事件凸顯機組員為高風險族群，應趁此時踴躍接種AZ疫苗。

(中時 )