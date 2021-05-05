台中市南區今（5）日凌晨3點多，驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，經證實被撞死70歲陳姓婦人為媒體人黃暐瀚母親，據悉陳婦一人獨居在南區和平里，家人居住在附近，她平日都是清晨4點出門運動，不知為何今日會提早出門。

黃暐瀚70歲老母遭賓士喝醉駕駛拖行亡，名嘴紛紛出面痛罵酒駕行徑。（圖／臉書_朱學恒的阿宅萬事通事務所）

據了解，這起死亡車禍地點發生在東興路一段與樹義一巷路口，30歲方姓男子疑酒駕黑色賓士車，行經東興路一段與樹義一巷路口時車速過快，撞上正在過馬路的陳姓女子，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，疑為逃避酒駕刑責。

黃暐瀚70歲老母遭賓士喝醉駕駛拖行亡，名嘴紛紛出面痛罵酒駕行徑。（圖／臉書_朱學恒的阿宅萬事通事務所）

由於撞擊力道過大，被害女子遭拖行超過50公尺，且頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。肇事者方男被帶回派出所，向警方表示要請律師，等律師到場後才願意接受偵訊，遇到媒體追問時，他否認肇事前有喝酒。警方事後也查出被害女子為知名媒體人黃暐瀚的母親。

知名媒體人黃暐瀚。（圖／中時資料庫）

消息一出後，許多網友湧入黃暐瀚臉書致哀，網友紛紛留言「節哀！」「節哀，加油！」「節哀！希望你從此之後多多關心台灣酒駕問題，不要再發生亘多憾事了。」

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，黑色賓士車車窗全被撞碎。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

而不少名嘴也在自己粉專上發文致哀，包括與黃暐瀚私交甚篤的宅神朱學恆也發文致哀，名嘴李正皓購痛批「酒駕的人真他媽的該死。」

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(中時新聞網)