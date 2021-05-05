台電管理的武界壩，去年9月13日放水釀溪床野營客4死，從閘門異常開啟到手動關閉，期間警報大響，檢方指出，值班員16分鐘後才關閘門，甚至作假工作日誌，與實際的反應時序、水位不同。經監委王麗珍、葉宜津、張菊芳調查，發現平時教育訓練未確實，台電對紀錄資料的正確性也未落實覆核，今天通過糾正台電公司。

監委表示，值班人員除未能於閘門開啟時立即處理，拖延到16分鐘後才進行關閉動作，也未於緊急處置當下同步通報，遲至約2小時後才首次電話通報大觀電廠，電廠值班主任也延遲通知廠內各主管人員，相關作業均有延誤，顯示平時教育訓練核未確實，緊急應變標準作業程序有欠周妥。

監委說，此次事件共放水19萬餘噸，武界壩每天皆需逐時填列的值班日誌卻未能如實記錄，均仍記載滿水位狀態，台電公司對記錄資料的正確性亦未落實覆核，讓覆核作業流於形式，已影響大觀電廠關於武界壩管理的正確性，這部分也有明顯違失。

查案監委除提案糾正台電公司，也促請經濟部要全面盤點足以影響水庫安全的細微零件，並列入安全評估檢查項目中；有關防洪操作、緊急應變及安全管理等處置策進作為，經濟部應持續督導各水庫管理單位加強辦理，並再行調查、改善或增設各水庫防洪操作控制室之監視設備，以此事件為鑑，促其完善。

(中時 )