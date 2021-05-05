台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，警方證實，死者70歲陳姓婦人為媒體人黃暐瀚母親。今（5）日上午黃暐瀚仍照常主持廣播節目，當時並無顯露異狀，而消息傳出後，已有不少網友湧入黃暐瀚臉書留言關心。
台中市南區東興路一段與樹義一巷路口，30歲的方姓男子疑酒後，駕黑色賓士車行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上正在過馬路的陳姓女子，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，疑為逃避酒駕刑責。
由於撞擊力道過大、女子遭拖行超過50公尺，頭部重創、身體多處骨折，當場無生命跡象，緊急送醫急救仍回天乏術。方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。
警方事後證實，遭撞的陳女為媒體人黃暐瀚母親。黃暐瀚到中午前仍未對此公開發言，今上午也正常錄廣播節目，並透過YouTube直播與網友互動。消息傳出後，網友則紛紛湧入黃暐瀚臉書，請他節哀，並痛批酒駕該死、酒駕真的垃圾，也希望黃媽媽一路好走；但面對喪母之痛還要播報新聞，網友也提醒他保重身體。
據了解，黃暐瀚接獲母親意外訊息後，已趕回家中處理。
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(中時新聞網)
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