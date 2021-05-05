從事仲介傳播小姐工作的男子李庠岑（26歲），4月初才因夥同混血女模蔡瀞瑢設計仙人跳、恐嚇等案件，被高院判刑7年4月，如今又被依詐欺、猥褻、媒介性交易等罪嫌起訴。原來李男開出300萬元天價，仲介一名身材火辣的女網紅援交，但女網下海3次，卻只拿到20多萬，氣得提告。

李庠岑曾與跨性別女性模特兒劉薰愛交往，是援交界小有名氣的雞頭，2016年夥同混血女模蔡瀞瑢設計對富商「仙人跳」，前後詐得8百多萬元；台灣高等高院4月8日依詐欺等罪判李庠岑，得易科罰金部分，判刑7月，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑7年4月。可上訴。

據ETtoday新聞雲報導，李庠岑前年透過好友聯繫上一名擁有傲人身材的女網紅，誇口能讓她「5天豪賺300萬」，女網紅於是與2名富商雲雨3次，但最後只拿到20多萬，氣得提告李男、潘女2名雞頭詐欺，另控李男在餐廳廁所對她襲胸猥褻，以「試車」名義性侵，事後並對她恐嚇。

台北地檢署調查後，分別依詐欺、猥褻、媒介性交易等罪嫌將李庠岑與潘女起訴；至於試車性侵部分，因罪證不足予以不起訴處分。

(中時新聞網)