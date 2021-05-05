戲劇男神李國毅和學姊女友橘子（甘煖琳）情纏16年，之前被問到結婚計畫，他表示順其自然，不過自己是屬於感覺跟衝動型，所以突然閃婚也是有可能，沒想到今(5日)他就在臉書報喜，宣布和女友邁入下一階段，「我們會以『夫妻』的身份在人生下一個階段互相支持，共同成長」。

李國毅透露和女友從他19歲入行就開始交往，因為大家的支持讓他想說出「我要照顧好這個人這輩子」，他感謝女友10多年來總是能適時給他內心寧靜，他也甜告白「她就是我、而我就是她，她是我這輩子最好的朋友」。

李國毅也表示接下來的日子，兩人會以「夫妻」的身份，在人生下一個階段互相支持，共同成長，也希望所有關心的朋友能給予自己隱私和空間，因為他個性低調，不希望這件私事成為日後的話題，未來會更專心努力在自己的專業之上。而他也首度曝光和女友的甜蜜合照，女方大他3歲，是名舞者，至於被問到女友橘子是否懷孕、何時登記，經紀人表示「其他細節就都不回應了」。

李國毅臉書全文：

今天想跟一直以來

照顧我的觀眾及媒體朋友們認真報告

對於這個決定，我現在非常開心！

因此以這種形式正式向各位報告 。

這段戀愛談了久了一點

久到從19歲入行前

久到慢慢喜歡上了表演

久到慢慢有了責任感

想照顧好所有一起工作的夥伴們。

是大家的支持讓我想說出

我要照顧好這個人這輩子。

學習表演到現在

對於任何工作機會總是很珍惜

當然同時也伴隨著責任與壓力

總覺得必須做得更好來回應眾人目光的期待

而這十多年來

她總是能適時的給我內心的寧靜。

她就是我、而我就是她

她是我這輩子最好的朋友

接下來的日子

我們會以「夫妻」的身份

在人生下一個階段互相支持，共同成長

也希望關心的朋友能給予一些隱私和空間。

我們個性低調

不希望這件私事成為日後的話題

僅在此報告。

未來我會更專心努力在自己的專業之上

成為一個可以與時俱進

帶給觀眾更多思考與放鬆的演員

以回報大家的支持。

今後還請多多指教。

李國毅 Lego Lee 2021/05/05

今天想跟一直以來 照顧我的觀眾及媒體朋友們認真報告 對於這個決定，我現在非常開心！ 因此以這種形式正式向各位報告... 由李國毅Lego Lee 發佈於 2021年5月4日 星期二

(中時新聞網)