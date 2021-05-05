美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周二表示，商務部正在敦促台積電和其他台灣公司優先考慮美國汽車製造商的需求，以在近期內緩解晶片短缺的問題。

雷蒙多在美洲理事會（Council of the Americas）的活動上表示，長期而言，有必要增加投資以擴大在美國的半導體生產，而其他重要的供應鏈也有需要回流（re-shoring），包括盟國在內。

雷蒙多在回答通用汽車公司高層的問題時表示：「我們正在努力讓台灣公司和台積電優先考慮美國汽車公司的需求，畢竟許多美國的工作正岌岌可危」。

她表示:「我們會一直這樣做，但是，『在美國製造更多晶片』才是中長期的解決辦法」。

台積電表示，解決短缺問題仍是該公司的首要之務。該公司周三向路透社表示，台積電一直在與各方合作，以緩解汽車晶片供應短缺的情況，我們了解這是全球汽車產業共同關切的問題。

台積電執行長魏哲家日前表示，公司預期自下一季起，汽車客戶的晶片短缺情況將大幅緩解。

美國知情的官員透露，美國商務部正計畫下周與汽車製造商就晶片短缺問題舉行高層級會議。商務部發言人拒絕對此發表評論。

上周美國福特汽車警告晶片短缺可能導致其第二季汽車產量腰斬，所造成的衝擊可能高達25億美元，並使今年產量減少約110萬輛。通用汽車上周五表示，受晶片短缺影響，公司將延長北美幾家組裝廠的停產時間。

(時報資訊)