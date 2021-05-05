美律(2439)首季財報不理想，法說會後日系、歐系外資也針對其出具最新研究報告，日系外資對其長線仍維持正面看法，維持美律買進評等、目標價170元，歐系外資則相對保守，將目標價由151元調降到130元、維持中立評等。

日系外資指出，美律第一季財報表現不如預期，主要是因為短期內面臨零部件短缺，惟就長線來看，仍對其持正面看法，其在未來幾年內在音頻產品市場具潛力，包括新TWS(無線藍芽耳機)、企業解決方案和遊戲耳機。另外，美律也積極滲透新業務，包括蘋果的配件和SiP(系統級封裝)產品，且視頻會議產品將在後續帶來有意義的營運貢獻，故維持美律買進評等、目標價170元。

歐系外資表示，美律首季財報表現不如預期主要是因為IC晶片的短缺、智慧手機揚聲器產品的ASP侵蝕和庫存沖銷、大陸客戶TWS產品衝擊毛利率，以及匯率問題。展望第二季，美律預估營收將會有兩位數成長，產品組合則和第一季相似，但第二季美律的不確定性主要還是來自零組件短缺問題，將美律目標價由151元調降到130元、維持中立評等。

美律第一季營收為77.35億元，季減少39%、年增加49.02%，單季營業利益率-0.99%，較去年第四季由盈轉虧，稅後盈餘2092萬元、季減少96.4%、年減少38.75%，每股盈餘0.1元，此外，美律首季揚聲器降價幅度更出現存貨跌價損失，毛利率更因產品組合、匯率影響，單季毛利率下滑至10.13%，季減少1.75個百分點、年減少1.3個百分點。

(時報資訊)