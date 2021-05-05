Nand flash品牌廠商廣穎(4973)隨著Nand flash本季報價看漲，以及虛擬貨幣的風潮，公司目前庫存備貨也拉高於過去平均水位，以因應客戶的需求。第二季在報價上有調漲的空間，有利營運。

Nand flash第一季逐步止跌，第二季可望起漲；廣穎先前拉高庫存水位，至比平常平均水準還高的水準，但市場供給緊俏，若現在再拉高備貨也相形不易。

廣穎為Nand flash品牌廠，SSD占營收比已升至5成的水準。廣穎以Nand flash產品居多，占營收85-90%，以產品面區分，SSD占比約50%、卡碟約占20%、DRAM模組占比重約10-15%，其他為周邊產品等。

廣穎第一季營收近10億元，年減約4.9%，新台幣升值恐讓業外有匯損壓力；但隨著Nand flash價格向上，第二季在報價上有調漲的空間，有利營運。

此外，廣穎為驅動IC大廠矽創的大股東，廣穎持股矽創約3150張，持股比重為2.62%；矽創股價在過去2個月大漲，在廣穎的財報是反應在資產負債表的股東權益項下，不會對公司損益有所影響。雙方互為董事會成員，廣穎為了考量在雙方董事會的穩定前提下，目前不考慮處份矽創持股。

(時報資訊)