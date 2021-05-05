台灣生育率世界吊車尾，政府應展開全面性的制度改革來打造性別平等的友善職場，育兒照顧相關休假制度也應徹底改革，並鼓勵爸爸共同育兒，實質減輕媽媽負擔。（李柏澔攝）

台灣生育率吊車尾！根據統計，2020年台灣新生兒僅16萬5000多名，然而3歲以下幼兒的母親勞動參與率為73.84％，6歲以下幼兒母親勞動參與率75.1％，幼兒爸爸勞動參與率一直都接近100％，生育率世界倒數第一的同時，育齡家長卻處在工時最長、休假最少的台灣，導致「沒人敢生」；民團表示，政府的發錢催生利多毫無效果，育兒制度改革才是當務之急，夫妻平等育兒文化也才能真正落實。

婦女新知基金會、台北市產業總工會、生育改革行動聯盟等今(5)日召開記者會，要求政府針對育兒制度進行改革。

根據衛生福利部《兒少生活狀況調查》發現，「沒時間陪小孩」是學齡前兒童家長在照顧與養育上最大的因擾，幼兒家長極需職場與家庭平衡的友善生育措施，緩解過勞工作又密集育兒的情況。

婦女新知基金會董事長莊喬汝表示，根據調查，平均加班時數最長的正好是25到44歲這個年齡層，也就是所謂得育齡勞工年齡，但整體工時一直無法顯著下降，職場友善生育的相關假別也嚴重缺乏，請了假還要扣一堆薪水，現狀就是在懲罰每天努力平衡就業與生養的勞工父母。

「政府如果沒有決心有效改革，無論加碼各種津貼或發錢催生，都只會讓更多年輕勞工將生育排除在人生規劃之外。」

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，立法院或行政部門傳出研擬將現行6個月的「育嬰留職停薪津貼」再延長，對該研議方向我們持反對意見，根據相關研究指出，女性離開職場時間越久，就越難回到職場二度就業，由於請育嬰假的絕大多數為女性，為了不影響女性職涯發展與經濟自主，除非夫妻兩人皆請滿6個月，才可再各增加1個月的有薪育嬰假。

東吳大學社會工作學系教授洪惠芬指出，現行制度設有投保薪資4萬5800元的天花板，導致薪資較高者的育兒津貼薪資替代率偏低，為避免過度懲罰照顧幼兒的家長，應將目前投保薪資上限的4萬5800元改比照勞工職災保險的7萬2800元。

洪惠芬強調，面對少子化的困境，時間權益政策與托育服務應該雙軌並行，但是全台灣並沒有任何一家真正的公立托育機制或機構，準公托品質與定價也難以掌握，政府應儘速著手全面整頓國內0-2歲的托育相關規範，建制真正的公共托育。

(中時 )