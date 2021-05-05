近1公頃的三星蔥種苗首度在花蓮吉安種植，收成量估計可達16噸，今明兩天進行採收後，三星蔥種苗也將回娘家重新栽種。（花蓮農改場提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮農改場在採收三星蔥種苗前，進行兩次病毒檢測確定是健康的種苗及分株苗後，預計今明兩天全部採收後將運回三星。（花蓮農改場提供／羅亦晽花蓮傳真）

宜蘭縣自去年10月開始雨勢不斷，三星蔥慘遭雨損，種苗供應不足，出貨量不斷下降，當地農會在今年初把種苗移往雨量相對較少的花蓮吉安鄉育苗保種，近1公頃的種苗在花蓮農改場歷經百日的照料下，收成量粗估可達16噸，今明兩天採收後，三星蔥種苗也將回娘家重新栽種。

有「蔥界林志玲」之稱的三星蔥今年1月9日史無前例移地保種，由於環境變換加上花蓮吉安與宜蘭三星的土壤差異性，讓這項移地保植計畫充滿挑戰，所幸經119天的歷程，蔥苗終於順利長得健康漂亮，2處農會及花蓮區農業改良場感到十分欣慰。

花蓮農改良場蘭陽分場副研究員楊素絲說，此次移地種植品種主要為懶惰仔、小綠、小香等三星地方品種，由於去年10至12月開始，三星蔥因雨勢不斷缺乏種苗，當地農民不願意到西部購買， 擔心影響名聲，於是請當地農會協請農改場挑選合宜的種植處。

楊素絲說，花蓮和宜蘭近，由吉安鄉農會介紹保種農地後，於是移地育苗面積約1公頃，不過這是吉安首度進行大面積種植，雖然種苗在運來前有先進行病毒檢驗，但農地靠近山區，濕度高，蟲害在開花後較嚴重，所幸經強化肥培、使用治療性藥物及研究人員不定期掉查、監測，降到最低，4日起開始採收，預計今明兩天完成，粗估收成量落在15、16噸左右。

花蓮農改場在採收前，進行兩次病毒檢測確定是健康的三星蔥種苗及分株苗後，預計全部採收後將運回三星，提供當地農友再進行復育、種植，才會上市，因此不會直接在花蓮販售。

此外，楊素絲也提到，宜蘭今年從2月開始氣候穩定，適合三星蔥生長，目前為止當地的栽種過程都正常。

(中時 )