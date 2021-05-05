德國半導體製造商英飛凌今天警告，晶片供應瓶頸可能持續到2022年，對汽車製造業造成打擊。

法新社報導，英飛凌（Infineon）執行長普羅斯（Reinhard Ploss）在視訊記者會上說：「我們預期供需不平衡將延續幾季，可能有拖到2022年的風險。」

他又說，在公司本身不生產但從代工廠購得晶片，以將微控制器裝在汽車或智慧型裝置上的領域，供應「瓶頸」對英飛凌來說是個特別令人關注的問題。

普羅斯表示，最近電動車欣欣向榮帶動了需求上升，目前汽車產業仍受困「嚴重交貨問題」。

由於半導體市場蓬勃發展，英飛凌2021年年初從中獲利；其在奧地利的新晶片廠也計劃於今年稍後竣工。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，電子設備需求激增，讓晶片製造廠受惠，但卻導致汽車業半導體供應緊縮；對現代化汽車而言，晶片是關鍵零件。

晶片短缺下，零件一時供應不上，汽車業者已不得不暫時閒置生產線。

根據英飛凌行銷長葛塞爾（Helmut Gassel）說法，這項短缺將影響2021年首季大約250萬輛汽車生產。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1100505

(中央社)