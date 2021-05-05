華航、諾富特飯店爆發群聚至今，累計28人確診，再加上先前桃醫群聚，也有21人確診，對此，有網友好奇「為什麼疫情都在桃園爆發？」文章曝光後，引發網友熱議，一面倒表示，桃園是國門，航班、航線多又複雜，其他地區頂多飛日韓港澳及大陸，因此影響較小。

據疾管署「本土病例地圖分布」資料顯示，從今年1月統計至今，桃園市確診人數達29例，全台最多，新北市6例居次，排第三的台北市則有3例，其中桃園和新北的警示燈號都已是最危險的紅色，北巿則是橘色，其他縣市確診人數都掛零，呈現代表安全的綠色，確診人數為0。

疾管署的「本土病例地圖分布」顯示，桃園地區已有29人確診。（圖／翻攝自疾管署網站）

對此，一名網友昨（4）日於論壇《Dcard》好奇表示，上一次是桃醫爆發院內感染，確診人數多達21人；這次則是華航機師群聚染疫，還傳染給諾富特飯店員工、外包商等，目前也有28人確診，原PO不解，明明全台各地皆有機場，為什麼每次爆發點都在桃園，「真的很衰」。

貼文曝光後，湧入許多網友回應，「桃園有國際線不奇怪」、「其他地方現在都是飛國內線為主，國際線班次砍到屈指可數」、「桃園最多航線，無法避免」、「其他地方國際線頂多陸日韓」、「桃園機場就國門阿」、「桃園除了國際機場外，也有很多外籍移工，他們真的很不愛戴口罩」等。

(中時新聞網)