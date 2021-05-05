一名手工板模工使用美工刀時，不慎割傷手指關節處，他馬上清洗傷口並止血，但指關節處包紮不易，又怕傷口碰水會潰爛，此時從日本紅到台灣的液體OK繃就派上用場，輕塗幾層，乾燥後就能保護傷口。

衛福部食品藥物管理署今天開記者會，說明液體OK 繃使用事宜。食藥署醫粧組科長吳正寧表示，液體OK繃俗稱醫用三秒膠，可在傷口上快速乾燥形成保護膜，特別在手腳指、指關節等不容易包紮部位，效果更佳，目前國內液體OK繃產品以進口為多。

液體OK繃通常有股刺鼻臭味，吳正寧說明，液體OK 繃成分為成膜劑「硝酸纖維素」，此屬揮發性有機溶劑，成分與指甲油類似，也是臭味的來源，但正常使用對人體無害，乾燥後會形成薄膜保護傷口；另也添加殺菌與樟腦成分，會產生抗菌作用。

台灣皮膚科醫學會副秘書長、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠提醒，並非所有傷口都適用液體OK繃，輕微刮傷、裂傷或刀傷可用，但較深或範圍較大的傷口、褥瘡或燙傷，因有感染風險，就不適用。

吳正寧也提醒，大面積傷口、化膿或眼鼻黏膜部位不可使用液體OK繃；另液體OK繃含有樟腦成分，蠶豆症患者也不宜使用。

液體OK繃依照功能分為三級，吳正寧表示，若民眾網購，僅能購買第一等級的液態OK繃，只能保護傷口，不能宣稱有促進傷口癒合等療效，若違反規定者，可依違反「醫療器材管理法」處新台幣3萬到100萬元罰鍰。（編輯：張芷瑄）1100505

(中央社)