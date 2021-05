英國菲立普親王(Prince Philip)的官方死因出爐,為「老死」。

英國菲立普親王(Prince Philip)4月過世前幾周才進行心臟手術,不過英媒披露,親王的官方死亡證明上的死因欄位只有「老死」2個字。

菲立普親王4月9日辭世時,白金漢宮僅宣布親王「安詳辭世」,不過親王今年初才住院一段時間,甚至進行心臟手術,也讓外界揣測真正死因。英國《每日電訊報》(Daily Telegraph)昨(4)日取得親王的官方死亡證明,上頭死因欄位寫著「老死」(old age)。

綜合英國《每日郵報》(Daily Mail)、《太陽報》(The Sun)報導,在英國,如果死者已經超過80歲,而且醫生照顧患者很長一段時間,觀察到患者身體狀況逐漸衰弱,死因就可以列為「老死」。

報導指出,死亡證明並未列出親王身上是否有任何疾病或傷勢導致他死亡,也未列出過世前幾周因心臟問題住院的狀況。

2月16日菲立普親王才因身體不適就醫住院,2周後更因為感染及心臟問題轉院至另一家醫院進行治療,甚至動了心臟手術,一直到3月16日才出院,出院時白金漢宮發布聲明指出親王「精神良好」。

死亡證明是由王室的醫師團隊首席醫師湯瑪斯(Huw Thomas)簽署,於4月13日開立,根據英國法規規定,死亡證明必須在死亡後5日內開立。

值得注意的是,這份死亡證明書向親王的希臘血統及他原本的姓氏「蒙巴頓」致敬,姓名欄位上寫著「英國愛丁堡公爵菲立普親王殿下,曾經是希臘與丹麥王子,曾經名為菲立普蒙巴頓」(His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh formerly known as Prince Philippos of Greece and Denmark formerly known as Philip Mountbatten)

職業欄位則列上親王一直以來都相當自豪的「海軍軍官」,以及「英國親王」,第二個職業則列上「君主伊麗莎白女王陛下的丈夫」。

近幾年來,菲立普親王的身體狀況不斷,2019年聖誕節前夕,他曾因為跌倒住院,同年初也才發生車禍,稱因為光線問題,不小心撞上對向來車。

他的健康問題包括心臟、關節炎、腹部手術、膀胱感染等。2018年4月哈利王子與梅根大婚前,他才進行髖關節置換手術。

(中時新聞網)