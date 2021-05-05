台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，一名30歲方姓男子疑酒後駕黑色賓士車疑似車速過快，撞上一名正在過馬路的女子，由於撞擊力道過大，女子當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。而後來警方證實，死者為資深媒體人黃暐瀚的母親，引發關注。

黃暐瀚在2016年曾在臉書中指出，酒駕是大家都感到氣憤、都不願看到的「狀況」，那就該用更嚴厲的「法律」去規範它。「車上酒精測試器」以及繼續加重酒駕的「刑度」與「罰金」，過去一直有著類似的討論。現在既然事實證明，現行的「罰責」，並無法阻止一個「無駕照」的人，繼續「酒駕」上路，還撞傷人。面對「移動炸彈」、防止「酒駕悲劇」，我們是該有更進一步動作的時候了。

朱學恒臉書。

李正皓臉書。

但黃暐瀚母親卻在今日因事故身亡，引發討論，眾多網友湧進黃暐瀚臉書，請他節哀，並痛批酒駕該死、酒駕真的垃圾，也希望黃媽媽一路好走；另有不少人提醒他保重身體。

不演了電視台臉書。

而黃暐瀚在媒體界的友人也紛紛發文表示哀悼，宅神朱學恒貼出「致哀」兩字；李正皓也貼文痛批「酒駕的人真的他媽的該死」；不演了新聞台台長朱凱翔也發出「悼」字向黃暐瀚致哀。

據了解，這起死亡車禍地點發生在台中東興路一段與樹義一巷路口，30歲方姓男子疑酒駕黑色賓士車，行經東興路一段與樹義一巷路口時車速過快，撞上正在過馬路的陳姓女子，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，疑為逃避酒駕刑責。

(中時新聞網)