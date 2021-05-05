近年物價上漲，便當價格也節節攀升，一個便當最貴還賣到100元以上，然而新北市板橋出現一家便當店，不但雞腿排便當一個賣60元，還怕客人吃不飽，內用提供炒麵吃到飽，讓網友驚呼實在太佛心，求地點在哪，「可以請問店名嗎？土城人想去朝聖」、「在哪裡！」、「超羨慕」。

板橋雞腿排便當一個賣60元，內用還送炒麵吃到飽，驚呆網友。(翻攝自 Dcard)

一名女網友在《Dcard》發文，分享她在板橋買到的60元超大雞腿排便當，除了有主菜雞腿排之外，還有番茄炒蛋、高麗菜、小黃瓜、冬粉4樣配菜，更誇張的是，若是內用還附贈炒麵跟湯喝到飽，超級佛，「店內只有50、60元的價位，我點的這個是雞腿排，是不是超大！」

網友們一看到便當照又聽到有炒麵吃到飽的便當店後，超級心動，紛紛留言：「板橋欸，竟然比台中便宜」、「台北還有這個價位」、「我知道這間，超讚」、「我是吃莒光路的每次去都點炸雞腿！有時候有點鹹，但CP值還是很高」、「大學的愛店，便宜又好吃，還可以吃超飽」、「主餐看起來很像呷飯城，但我這在土城」。

同時，大家超好奇這家便當店在哪？原PO也解答，她是在板橋四維路上買的，也有去吃過的網友表示，板橋莒光路上也有分店，「莒光路有兩家開在正對面，每次去都吃超飽」、「身為在地板橋人而且住附近，這家cp值真的超高，從小吃到大」、「小學在安親班留到晚上，老師會幫忙訂這家，那時便當才50元，超誇張」。

(中時新聞網)