台灣「博弈教父」、大善人陳盈助涉嫌賭博、洗錢等罪，全案有10多人涉案，嘉義地檢署5日表示，因涉案10多人都坦承犯罪，所涉非重罪，包括陳盈助等10多人全部緩起訴處分，全案緩起訴處分金11億4482萬元，繳回犯罪所得約2億。創下台灣史上最高緩起訴處分金紀錄。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，陳盈助本人及所經營公司的8億5500萬元緩起訴處分金已1次繳清入國庫，2億犯罪所得也繳回，換言之，有10.5億已入庫，另外10多人共近3億的緩起訴處金陸續繳納中。

檢方的緩起訴處分理由有6點如下：一、被告等均坦承上開犯行配合調查。二、被告等所犯刑法第268條賭博、洗錢防制法第14條、刑法第214條、稅捐稽徵法第41條之罪均非重罪。三、被告等近20年均無判決有罪之記錄。

四、被告等所經營之賭博網站均封鎖臺灣IP連結，是並無臺灣賭客與之對賭之事實。五、被告陳盈助已逾60歲，患有心臟宿疾，被告並提出相關診斷證明足證被告陳盈助健康狀況不佳。六、被告等均自願繳回犯罪所得。

(中時 )