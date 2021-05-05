防疫再升級，台中市國運中心及港區運動公園擴大消毒。（民眾提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情持續發燒，台中市政府運動局宣布，5日起至6月6日，全市營運中國民運動中心包括朝馬、北區、南屯、長春及港區運動公園都將加強防疫、擴大消毒；韻律教室、飛輪教室等課程空間，於課程結束後至下一班學員入場前場地須消毒清潔；健身房、泳池、球場等非課程空間增加每日上午10時，下午4時、晚上9時三時段消毒清潔場地，讓民眾安心運動。

運動局表示，市府依據新冠肺炎疫情發展滾動式調整防疫作為，考量國內近期疫情升溫，為保障市民健康，運動局與營運中的4處國民運動中心及港區運動公園等營運單位共同研商，提出加強防疫作為，除提高消毒清潔作業頻率，要求國運中心及港區運動公園餐飲區桌椅需保持至少1.5公尺安全間距，並設置標語提醒民眾留意維持安全社交距離，及擇定全館擴大消毒時段，嚴陣以待對抗疫情。

運動局長李昱叡表示，運動場館配合教育部體育署去年修正發布的「公共運動設施(含國民運動中心)及民間運動場館因應新冠肺炎防疫注意指引」落實各項防疫措施，包括實聯(名)制入場登記、單一出入口管制、入場量測額(體)溫及雙手消毒、入館全程佩戴口罩(使用游泳池相關設施或運動器材時除外)，後續將視疫情狀況評估提高消毒頻率及調整防疫力道。

市府實行各項防疫措施皆以市民健康為優先考量，鼓勵市民運動不間斷的同時，確保能享有安全無虞的運動環境；各運動中心多處皆設置酒精供使用，提醒市民朋友於運動後以酒精消毒器材，共同防疫。

(中時 )