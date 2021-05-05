雲林地層下陷問題嚴重，環團今提醒，若地層持續下陷恐影響高鐵行車安全，呼籲政府重視地層下陷的問題。（實習生邱新博攝）

台灣健康空氣行動聯盟今指出，雲林高鐵站沿線的地層下陷嚴重，且下陷幅度為全台之冠，對於高鐵行駛安全已經產生極大影響。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光凡表示，虎尾高鐵站是南北乘客必經之路，呼籲關注因缺水造成雲林地層下陷的問題。

前中研院地科所研究員汪中和引證水利署資料引證水利署2019年資料指出，雲林地區顯著下陷面積將近200平方公里，其中土庫國中測得年均最大下陷速率6.5公分，是全台之最，範圍涵蓋虎尾高鐵特定區；且嚴重下陷區位坐落在台78號東西向快速道路交叉以南的雲林高鐵沿線，若持續下陷將有如不定時炸彈。

汪中和說，我國地表水引水量從1980年的150億噸到2019年只剩下114億噸，無法滿足每年約170至180億噸的年均用水需求。而他比較2020年南北降雨量發現，2020年北部有3200毫米，南部僅有1389毫米，差距為1811毫米，如何在南北極端氣候的時代下留住不多的水資源，成為重要課題。

葉光芃提到，地層下陷的原因與極端氣候帶來的乾旱有關，因水資源不足，工業、民生用水不敢減的情況下犧牲農業用水，而遭犧牲的農業用水只能轉抽地下水來補充需求，造成地層下陷。

民團認為，在極端氣候的時代，中南部不是越發乾旱缺水，就是遭遇強降雨狂襲洪災，搶救缺水的雲林農民，兼顧用水正義，也是拯救高鐵虎尾站行車安全的解方。

對於政府過去解決缺水問題都是使用水庫、人工湖，汪中和建議，可以開發海綿城市的方法，藉由學校操場、公園、停車場等周邊施作增加雨水面積，作為蓄水空間，枯水期就能抽出救旱，例如台南麻豆黎明中學，該校園已經全面改為海綿校園，自從改建完成後學校就沒有淹過水，學校水費、電費都減少，是現成的成功案例。

(中時 )