徐國勇、趙映光28秒同桌影片曝光。（圖／取自「國民黨立法院黨團」臉書）

民進黨台北市黨部前召委趙映光之子趙介佑涉毒且遭爆前科累累，引發外界關注。國民黨立法院黨團3日公布一段，內政部部長徐國勇與趙映光、國策顧問黃承國等人聚餐的影片，質疑徐「說清楚很難嗎？」徐今日（5）受訪，激動駁斥：「內閣部長那麼多，他們的孩子我會認識嗎？」更氣憤表示，沒有任何民意代表遇到民眾要求合照，還要先看對方有無良民證。

徐國勇今日上午赴立法院內政委員會備詢前接受聯訪，針對國民黨立法院黨團公布的影片，以及與趙介佑合照問題，徐表示，該影片他沒什麼印象，不過從身旁坐的是顏若芳來看，因兩人已非常久沒見面，故可斷定該影片應已有一段時間了。徐指出，從影片內容可明顯看出，那應該是個黨部活動的餐會，所以他是應邀參加，一般而言這種黨部活動他都會去打個招呼，大概很快、吃個兩道菜就離開，所以黨部活動就只是個黨部活動。

徐國勇大聲強調，他認識趙文寬（趙介佑的祖父），也從來沒說過他不認識趙映光，所以別把他沒講過的話塞到他的嘴巴後，再做不正當的連結，他個人不認識的是趙介佑，「我們內閣這麼多的部長，他們孩子是誰，我認識嗎？我也不認識！」所以硬要把這種東西做不正當連結、來做抹黑的動作，他嚴厲譴責。

面對媒體對趙介佑相關風波的不斷追問，徐國勇激動表示，哪個政治人物遇到民眾要求合照，會跟人家要良民證？「哪個立委敢講？哪個議員敢講？」身為政治人物與公眾人物遇到民眾合照，基本上只要時間允許都是來者不拒，不該以此做不正當連結，也不要再做政治操作。

趙介佑（右）曾與內政部部長徐國勇合照。（摘自趙介佑微信）

(中時新聞網)