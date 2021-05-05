豐興(2015)看好本季鋼筋、型鋼、棒線等三大事業需求續旺，有利本業穩定發展。此外，公司先前逢低買進中鋼(2002)、東和鋼鐵(2006)股票，隨著此兩檔大漲，不但帳上潛在收益豐，且每年的股利也可望挹注業外收益。

豐興第一季營收78.96億元，季增3.78%、年增21.19%；毛利率13%，與上季及去年同期大約持平；稅後淨利6.75億元，季減4%，主要受業外轉投資收益減少影響，年增率則為32%，EPS 1.16元。

展望第二季，公司主要看好毛利率較高的型鋼及棒線需求暢旺，雖面臨鋼筋先前接的低價單影響，但整體獲利有望持穩。法人推估，豐興第二季EPS有望略優於第一季的1.16元。

豐興表示，鋼筋、型鋼事業主要需求來自於公共工程、營建領域，棒線需求來自螺絲螺帽、工具機、手工具及汽車扣件，今年以來三大產品線需求續強；目前雖鋼筋小幅虧損，然型鋼、棒線等毛利率較高事業銷售續強勁，可望支撐本季獲利穩定。

此外，公司先前近期買進中鋼、東和鋼鐵股票，豐興表示，主要看好兩家公司今年獲利豐厚，另加上以中鋼近年配息率逾8成等判斷，符合公司選股標準。另，東鋼歷年來均採高配息政策，預期也符合殖利率逾5%標準。

法人指出，豐興今年本業續旺，加上購入中鋼、東鋼股票參與配息，豐興2021、2022年均可望有逾億元股利收入，有助公司獲利表現續強，預估豐興2021年EPS挑戰5元以上，優於去年的4.5元。

豐興指出，公司在股票投資上主要考量是否屬大型股、成交量是否夠大及殖利率是否有望逾5%。依豐興公告，2021年2~4月，以約3.77億元及3億元分別購入中鋼、東鋼股票14670張、7674張，其中，取得中鋼的每股價格約為25.72元，取得東鋼每股價格約39.14元。

(時報資訊)