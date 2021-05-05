開發金(2883)旗下凱基銀今日(5月5日)宣布，取得首批證券櫃檯買賣中心認證之社會責任債券發行資格。預計將於5月18日發行總額新台幣7億元金融債券，募得資金將全數用於促進國內基礎生活設施、偏鄉建設、中小型及微型企業紓困、金融弱勢族群扶助、都市更新與危老建築更新等五大類社會效益計畫，積極運用核心職能促進社會永續發展之行動力。

凱基銀行曹慧姝總經理強調，中華開發金控已承諾2045年全資產組合(Total Portfolio)達到淨零碳排，身為集團之重要成員，凱基銀行除了積極推動永續金融，亦將持續投入再生能源發電相關計畫融資，截至2020年度累計減碳效益達1497萬噸，並設定未來三年整體再生能源授信金額年複合成長率達5%之目標。

4月29日證券櫃買中心公告並施行「永續發展債券作業要點」後，凱基銀行即以極高效率擬定社會責任債券投資計畫，於不到兩周的時間取得社會責任債券發行資格，順利成為社會責任債券市場之先驅者。凱基銀行預計於5月18日發行總額度新台幣7億元之金融債券，延續2017年擔任首批發行綠色債券發行銀行的永續金融理念，成為2021年中華開發金控推動永續經營之具體行動之一。

此次社會責任債券所募得資金之運用計畫包括：基礎建設相關融資、偏鄉地區之醫療教育相關融資、中小及微型企業低利融資貸款、金融弱勢族群及技職證照者小額貸款、都市更新及危老重建專案融資，以及針對政府「投資台灣三大方案」適用企業之融資，凱基銀行將積極尋找並審慎評估，以求最有效運用及發揮影響力。此外，辦理授信時將特別評估借款戶是否善盡環境保護、公司治理及企業誠信經營，藉以揮發金融影響力，鼓勵客戶攜手實踐企業社會責任。

(時報資訊)