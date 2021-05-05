果形神似飛碟的福瓜。（王文吉攝）

表皮佈滿凸起物，像苦瓜的疙瘩南瓜。（王文吉攝）

疙瘩南瓜混到龍鳳瓢花粉的混血雜交種。（王文吉攝）

龍鳳瓢南瓜。（王文吉攝）

龍鳳瓢授分時混到佛手南瓜，造成果形突變。（王文吉攝）

母親節限定的金針花海，特選大花品種正盛開中。（王文吉攝）

母親節限定的金針花海，特選大花品種正盛開中。（王文吉攝）

母親節限定的金針花海，特選大花品種正盛開中。（王文吉攝）

迎接盛夏到來，后里中社觀光花市宣布「瓜瓜節」登場，22條瓜棚廊道種植可食用的東昇南瓜、觀賞用奇瓜異果，由於品種多達20餘種，授粉時相互雜交，不乏混血新品種。另有母親節限定的金針花海，特別引進大花品種，顏色更為艷黃，號稱「怎麼拍怎麼美！」

走在瓜棚隧道下，綠蔭阻擋豔陽直曬，陣陣涼意宜人，瓜瓜廊道超過1500餘株瓜瓞綿延，有白、黃、綠及雙色觀賞品種，以及瓜皮神似絲瓜條紋的南瓜，還有外型奇趣的燈泡、飛碟、鵝蛋、椪柑等南瓜垂掛爭奇。因造型、顏色奇特，很多遊客誤以為是蒲瓜、苦瓜或西瓜

花市副理陳月香表示，今年「瓜瓜季」擴大種植22條南瓜隧道，陸續展出20品種，包括龍鳳瓢、疙瘩、佛手、鮑魚瓜、福瓜、葫蘆等；由於種類繁多，不同品種瓜藤交錯，授粉時難免「混血」，例如疙瘩混到龍鳳瓢，形成黃綠雙色，走訪南瓜隧道處處可見混血變種驚奇。

園區另有母親節限定的金針花海，特選大花品種，顏色更為鮮艷，在大片橙黃花海中拍照，彰顯數大的美麗與氣魄。歐風花園正由百合花接續特展，準備30萬株黃、橙、白、粉、紅及漸層等10餘種顏色，有香水百合、鐵砲百合、雙系及重瓣的玫瑰百合等多達50餘品種。

8公頃花海同時盛開向日葵、蜀葵和火焰雞冠花、玫瑰花等。陳月香表示，「瓜瓜節」採分區分期種植，觀賞期可持續到10月，歡迎母親節周末帶媽媽遊園賞花和看瓜瓜，5月8、9日購買賞花門票，贈送向日葵種子。

(中時 )