歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱EMA）當地時間周二（4日）表示，已開始對中國研製的科興新冠疫苗，進行滾動審核。以評估其有效性和安全性。這是EMA滾動審核的第一款中國疫苗。亦為該疫苗可能獲准在歐盟27個成員國接種的第一步。

EMA表示，開始審查的決定是基於實驗室和臨床研究的初步結果，這些研究表明，該疫苗可以觸發針對新冠病毒抗體的產生，並可能有助於預防由該病毒引發的新冠疾病。

根據EMA官網介紹，滾動審核是EMA的人類醫學委員會（CHMP）會對正在進行的研究中可獲得的數據進行審查。一旦CHMP決定有足夠的數據可用，公司就可以提交正式申請。通過查看可用的數據，CHMP可以更快地對藥物的授權發表意見。

EMA機構還在對其他三種疫苗進行滾動審核：分別是德國生物技術公司CureVac （CVAC）和美國疫苗開發商Novavax（NVAX）研發的疫苗，還有俄羅斯的Sputnik V疫苗。EMA沒有說明科興控股疫苗滾動審核的時間框架，但表示「應該比正常審核時間少。」

世界衛生組織（WHO）預計將於本周末前就科興控股和中國醫藥集團有限公司（Sinopharm, 簡稱：國藥集團）研發的新冠疫苗的緊急使用申請做出最終決定。

(中時 )