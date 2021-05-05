台北市警界近來紛擾不斷，先有松山分局中崙派出所因黑衣人闖入，後續又有雙北警察餐敘卻被黑衣人砸蟑螂，震驚各界，盛傳台北市警察局長陳嘉昌退休在即，台北市長柯文哲屬意由台南市警察局長方仰寧接任，方仰寧今天否認傳聞，強調如果接到徵詢，「我可以肯定說，我完全沒意願！」

民進黨台南市議員呂維胤今天在議會質詢，直指台南市警察局長從市長黃偉哲上任2年多已換了4任，現又有傳言指柯文哲屬意方仰寧接任北市警局長，他當場問方仰寧「你在半年內會異動嗎？傳聞柯文哲要你接台北市警察局長。」

方仰寧答詢則鄭重否認，強調自己沒有接到柯市長任何聯繫，他也毫無懸念，「我會全心全意做好台南治安工作」。呂維胤進一步問，「如果柯市長這2個月月內徵詢呢？」方依舊回覆「我可以肯定地說，完全沒有意願。」

呂維胤指出，台南市警察局長每個任期都相當短，在警界很罕見，方仰寧過去在太陽花學運時任台北市警察局中正一分局長，也當過北市警察局副局長，與柯有革命情感，呂也當場奉勸方，面對下一步要好好思考！

國民黨議員王家貞也接著詢問「你又要回台北嗎？台南也可能發生類似黑衣人的事件嗎？」方仰寧表示，看見台北發生相關案件，他戰戰兢兢面對，絕對不會讓台南市發生類似案件，也再次強調，「做好台南市警察局長工作，是我現在的重心。」

(中時 )