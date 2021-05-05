不只國艦國造，台船展現多元維修能量，豪華遊艇「教皇號PAPA」近期於台船公司高雄廠完成船隻歲修，此次台船公司完成國際船隻維修服務，又將台灣造、修船史邁進一大步，希望透過爭取頂級郵輪修繕服務，展現求新求變與自我進步，未來期許爭取未來更多發展的機會，替台灣的造船業厚植能量，做國人最堅實的後盾。

享譽國際的「教皇號PAPA」，船身長度約50公尺，為一艘德國籍私人豪華遊艇，於4月中旬進入台船公司執行為期數日的外板修繕及相關養護作業，台船公司戮力如期如質完成船東交付任務，為台灣造船產業發展立下里程碑，同時也展現台船公司精湛造船工藝及船舶修造能量，深獲國際船東青睞。

全球雖受新冠肺炎影響，但台灣因防疫得當，成為世界少數穩定正常的國家，台船公司因應世界航運市場的不景氣「超前部署」，將既有的商船本業業務減量，大力配合國家政策積極拓展海工事業、國艦國造，國艦國造業務，在公司努力爭取之下已達到60％，商船本業與海工事業各佔20％，替台船公司的未來訂立永續發展的堅實架構，傳承台灣的造船技藝。

今年3月，新一代離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」舉行安龍典禮，此為台灣首艘自建的全迴旋大型浮吊船，具備高性能、高裝載能量、多功能之革命性主力風電工作船，除了是第一艘國產的風電工作船，更積極落實風電本土化政策。

國艦國造方面，國防部委由台船公司建造海軍「新型兩棲船塢運輸艦」預計於111年交船，海巡署4000噸級巡防艦首艘嘉義艦即將交船，第二艘同型艦依建造日程順利進行，本公司大力配合政府國艦國造政策。

(中時 )