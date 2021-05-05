新北市教育局長張明文日前遭人指控，在上百名教育人員的公務群組中，轉貼國民黨立委陳雪生請託的國小教師甄試人選資料，引發爭議。新北市議員戴瑋姍及多個民間團體今天到監察院陳情，要求查明張明文有無利用他的權力影響教師甄選結果；戴瑋姍指出，此案很清晰看見是國民黨官官相護常見的狀況，這也代表新北市府內的關說文化可能是事實。

新北市青年公共事務協會祕書長、在職律師陳孝賢指出，根據《鏡週刊》報導，揭露張明文在群組裡張貼代替國民黨立委陳雪生傳播，1名教師徵選的學生希望錄取心中的學校，盼群組內的人能多關心跟幫忙，甚至在訊息中，提到「祐賢」兩個字，被指就是新北市政府祕書長林祐賢。

陳孝賢表示，後來此訊息跟考生的成績單及個資照片都被張明文收回，然而，林祐賢跟張明文都是公務員，依據《公務人員服務法》、《公職人員利益衝突迴避法》等，兩人行為有涉及關說的可能，然而他們並不知道到底訊息狀況為何？被請託者的姓名是誰？這個群組是什麼群組？

因此，陳孝賢強調，希望監察院能夠調查，還給市民一個公道，而非只有新北市長侯友宜的一面之詞，相信張局長的為人，如此無法讓市民一個交代。

戴瑋姍則表示，在媒體報導上，很清晰看見這是國民黨官官相護很常見的狀況，這樣的關說行為也是層層交辦，林祐賢交辦給張明文，張明文交辦給100多人的公務群組，即便新北市教育局沒有直接權力來挑選正式教師，但是間接權力會影響教委的評選結果，無法達到公平、公開、公正的。

戴瑋姍指出，全台灣至少有2萬名的流浪教師，日復一年的參加教甄，到處當代理教師，這樣的輪迴他們沒有辦法上岸，卻發現過去教甄以一個黑箱作業方式，私相授受，私下喬的行為，而原來在新北市也真的是事實；希望侯友宜拿出魄力，該懲處就要懲處。而新北市府內的關說文化可能是事實，她不希望這樣的狀況發生下去。

人本教育基金會秘書陳志遠說，希望監察院調查張明文有無利用他的權力影響教師甄選結果，除此之外，張明文到底有無對立委關說進行請託關說通報，這些事情若不藉由通報制度去處理，無法處理以前關說的陋習；台師大學生會權益部長楊英祥表示，如果關說可以通過教甄，這是踐踏他們的努力，也是對學生受教權的破壞。

新北市教育局回應，本市中小學教師甄選過程，從命題、委員聘任、委員隨機分配、迴避原則等，均依循嚴謹完備程序辦理。抽籤過程進行線上公開直播並錄影，政風人員亦全程現場監督，完全公開透明，以維護甄選公平性。甄試結果考生依成績高低及志願分發，確保考生權益。

本案係屬子虛烏有、不實指控的烏龍或捏造爆料，教育局長張明文強調，本巿辦理教師甄試極為嚴謹，過程絕對可受公評及高標準檢核，期藉由監察院的調查釐清事實、還原真相。

新北市議員戴瑋姍及多個民間團體今天到監察院陳情，要求查明教育局長張明文有無利用他的權力影響教師甄選結果；新北市長侯友宜表示，新北教師甄選非常嚴謹，而且派政風室全程的監視掌控，這整個過程都可以受大家的公評，如果大家有任何的意見到監察院去，市府都虛心的接受，也可以讓監察院來了解，讓整個真相更能夠清楚。

(中時 )